GALATASARAY HABERLERİ
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FUTBOL

"Bırakın gideyim"

01 Ocak 2017 Pazar, 09:38:35

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    Galatasaray’da sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla müthiş bir çıkışa imza atan Armindo Bruma, Tottenham’dan gelen cazip teklif üzerine İngiltere’ye gitmek istediğinin haberini gönderdi.

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    Sezon başında PSV’den gelen teklif üzerine ayrılmak isteyen ancak izin çıkmayan Portekizli oyuncu, kendisine yapılan “Sözleşme uzatalım” önerisini geri çevirmişti.

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    Yönetimin maaşına zam yapıp, kontratını 3 yıl daha uzatarak, serbest kalma bedelini 40 milyon Euro seviyesine çekmek istemesine karşın Bruma ve menajeri buna yanaşmamıştı.

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