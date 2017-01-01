01 Ocak 2017 Pazar, 09:38:35 | Güncelleme: 14:51:03
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Galatasaray’da sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla müthiş bir çıkışa imza atan Armindo Bruma, Tottenham’dan gelen cazip teklif üzerine İngiltere’ye gitmek istediğinin haberini gönderdi.
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Sezon başında PSV’den gelen teklif üzerine ayrılmak isteyen ancak izin çıkmayan Portekizli oyuncu, kendisine yapılan “Sözleşme uzatalım” önerisini geri çevirmişti.
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Yönetimin maaşına zam yapıp, kontratını 3 yıl daha uzatarak, serbest kalma bedelini 40 milyon Euro seviyesine çekmek istemesine karşın Bruma ve menajeri buna yanaşmamıştı.
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Tottenham’ın 20 milyon Euro’yu bulan teklifi üzerine harekete geçen Bruma, “Bırakın İngiltere’ye gideyim. Ben de kazanayım, siz de kazanın” şeklinde mesaj gönderdi.
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BAŞKAN KARAR VERECEK
Ayrılmayı kafasına koyan 22 yaşındaki genç yeteneği ikna edemeyen G.Saray yönetimi, rakamı daha da yukarılara çekmek için İngilizler’le pazarlık masasına oturma kararı aldı.
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Ancak Çin’e satılması gündemde olan Podolski’nin ardından Bruma’nın da gitmesi halinde taraftarın olası tepkisi yönetimi düşündürüyor. Bu yüzden Bruma konusundaki son karar başkan Dursun Özbek’e bırakıldı.
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BRUMA’NIN ALTERNATİFİ: GARRY RODRİGUES
Cimbom, Bruma’yı Tottenham’a satması halinde yerini Yunanistan’ın PAOK Kulübü’nde forma giyen Garry Rodrigues’le doldurmayı planlıyor.
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Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı oyuncu, geçen sezon 36 maçta 7 gol atıp 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
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Çıkışını bu sezon da sürdüren Rodrigues, toplam 22 karşılaşmada 6 kez ağları sarsarken, 8 de asist yaptı.
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Gerçek mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanatın yanı sıra forvet mevkisinde de forma giyebiliyor.
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Rodrigues daha önce Bulgar Levski Sofya ve İspanya ekibi Elche’de top koşturmuştu.