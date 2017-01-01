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Galatasaray'dan İlhan Cavcav'a Ahmet Çalık sitemi!

Cavcav’a ‘Çalık’ sitemi!

01 Ocak 2017 Pazar, 10:26:26 Güncelleme: 13:32:36

2019’a kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci’yi 1 milyon Euro’ya Başakşehir’e satan G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, 2018’e kadar kontratı olan Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istemesi G.Saray yönetiminde tartışmalara yol açtı.

Sarı-Kırmızılılar’ın, “Bu fiyat uçurumu nereden kaynaklanıyor anlamış değiliz. Bize başka, Başakşehir’e başka bir tarife mi var? Cavcav’ın daha makul bir rakam istemesini beklerdik” dedikleri öğrenildi.

Son olarak 4 milyon Euro’ya düşen Cavcav’la başkan Dursun Özbek bizzat görüşme kararı aldı.

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