Galatasaray'dan İlhan Cavcav'a Ahmet Çalık sitemi!

2019’a kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci’yi 1 milyon Euro’ya Başakşehir’e satan G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, 2018’e kadar kontratı olan Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istemesi G.Saray yönetiminde tartışmalara yol açtı.



Sarı-Kırmızılılar’ın, “Bu fiyat uçurumu nereden kaynaklanıyor anlamış değiliz. Bize başka, Başakşehir’e başka bir tarife mi var? Cavcav’ın daha makul bir rakam istemesini beklerdik” dedikleri öğrenildi.



Son olarak 4 milyon Euro’ya düşen Cavcav’la başkan Dursun Özbek bizzat görüşme kararı aldı.

HABERTÜRK SPOR