Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı!

Wolfsburg’a transferi için “Beşiktaş’tan ayrılmak hata gibi görülebilir elbette. Ancak ben bunu konuşmak istemiyorum” diyen Alman forvet, Beşiktaş kariyeri için ise şunları söyledi:



“İstanbul’a gittiğimde herkes, kariyerimi bitirdiğimi düşünüp bana gülmüştü. Ama Beşiktaş’ta büyük başarılar elde ettim. Şampiyonluk kutlamalarını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. 2013’te Bayern’le Devler Ligi’ni kazandım ancak Beşiktaş’la yaşadığım şampiyonluk efsaneydi. İstanbul’da olanlar saf coşkuydu.”

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