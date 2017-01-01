Fernandao, Chapecoense'yi unutmadı!

Mehmet Topal, Fenerbahçe Dergisi’ne verdiği ropörtajda bu hareketi yılın olayı olarak değerlendirirken, “Chapecoense futbol
takımını taşıyan uçağın düşmesi sonrasında meslektaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Fernandao’nun onlara güzel bir desteği
oldu. Takım halindeki bütün futbolcuların şortlarını, formalarını, kramponlarını açık arttırmayla satıp gelirinin oraya aktarılmasına aracı oldu. Bu çok önemli ve güzel bir jestti. Unutamadığım anılardan bir tanesi oldu” ifadesini kullandı.
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