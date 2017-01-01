FENERBAHÇE HABERLERİ
01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Jose Fernandao Fenerbahçe
FUTBOL

Fernandao, Chapecoense'yi unutmadı!

Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao, Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi sonrası yaşamını yitirenler için yaptığı girişim herkese ‘Helal olsun’ dedirtti

01 Ocak 2017 Pazar, 10:42:41 Güncelleme: 13:29:58

Mehmet Topal, Fenerbahçe Dergisi’ne verdiği ropörtajda bu hareketi yılın olayı olarak değerlendirirken, “Chapecoense futbol
takımını taşıyan uçağın düşmesi sonrasında meslektaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Fernandao’nun onlara güzel bir desteği
oldu. Takım halindeki bütün futbolcuların şortlarını, formalarını, kramponlarını açık arttırmayla satıp gelirinin oraya aktarılmasına aracı oldu. Bu çok önemli ve güzel bir jestti. Unutamadığım anılardan bir tanesi oldu” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adım adım Fener'e!
FUTBOL

Yılın takası!
Fenerbahçe'den TFF'ye sert yazı
FUTBOL

Fenerbahçe'den TFF'ye sert yazı
Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi
GÜNDEM

Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi!
Fenerbahçe'nin istediği 3 isim!
FUTBOL

İşte F.Bahçe'nin istediği 3 isim!