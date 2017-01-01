01 Ocak 2017 Pazar, 10:56:00 | Güncelleme: 14:13:43
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Babel’i renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendiren Siyah-Beyazlı yönetim, stoperdeki sorunu çözmek için de büyük çaba sarf ediyor.
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Bir süredir Cruzeiro forması giyen Manoel Messias’la temas halinde olan Beşiktaş, Brezilya ekibiyle ve oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.
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Fakat 26 yaşındaki stoperin bonservisinin bir bölümüne sahip olan eski kulübü Atletico Paranaense’nin satıştan pay istemesi sebebiyle pazarlıklar kızışmıştı.
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Tüm bu gelişmelerin ardından Messias’ın maliyetinin 7-8 milyon Euro’ya yükselmesi üzerine yönetim, Sambacı’dan vazgeçip rotayı Ukrayna’ya çevirdi.
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DINAMO KIEV 5.5 MİLYON EURO İSTEDİ Sezon başında da çok istediği fakat transfer edemediği Domagoj Vida’yı yeniden gündemine alan Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
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27 yaşındaki Hırvat savunmacıyı Türkiye’ye gelme konusunda ikna eden yönetim, Ukrayna ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
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Dinamo Kiev’in Vida için 5.5 milyon Euro istediği öğrenilirken, 4.5 milyon Euro vermeye hazır olan Kartal’ın 5 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi.
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Başkan Fikret Orman’ın çok beğendiği, teknik direktör Şenol Güneş’in de alınmasını özellikle istediği tecrübeli yıldıza 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı planlayan Beşiktaş, transferi devre arası kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
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BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLMUŞTU
Kartal’ın transfer gündemindeki Domagoj Vida, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan grup maçlarında Siyah-Beyazlılar’la iki kez rakip olmuştu...
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Gerek Vodafone Arena’da gerekse Ukrayna’daki maçlarda çok iyi bir performans gösteren 27 yaşındaki stoper, futboluyla alkış toplamıştı.
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Vida, İstanbul’daki maçta Kartal, 1-0 öndeyken Talisca’nın ağlara giden şutunu çizgiden çıkarmıştı.