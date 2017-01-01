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FUTBOL

Beşiktaş, Hırvat yıldızla anlaştı!

01 Ocak 2017 Pazar, 10:56:00

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    Babel’i renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendiren Siyah-Beyazlı yönetim, stoperdeki sorunu çözmek için de büyük çaba sarf ediyor.

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    Bir süredir Cruzeiro forması giyen Manoel Messias’la temas halinde olan Beşiktaş, Brezilya ekibiyle ve oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. 

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    Fakat 26 yaşındaki stoperin bonservisinin bir bölümüne sahip olan eski kulübü Atletico Paranaense’nin satıştan pay istemesi sebebiyle pazarlıklar kızışmıştı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 10 dakika önce
    vida yı anlatmaya gerek yok. birisi alsın artık şu adamı. büyük takımlar neden istemiyor anlamıyorum.
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