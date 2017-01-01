Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nu topa tuttu!

01 Ocak 2017 Pazar, 11:25:43 | Güncelleme: 14:19:22
Fenerbahçe, maç takvimi ve PFDK ile Tahkim'in tarafsız olmadığı yönündeki kanaati içeren art arda iki yazıdan sonra TFF'ye üçüncü bir başvuru daha yaptı
1
1|15
HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Meriç MÜLDÜR
Fenerbahçe Kulübü, maç takviminden duyulan rahatsızlığı dile getiren, PFDK ile Tahkim Kurulları’nın tarafsız olmadığı yönündeki kanaati içeren art arda iki yazıdan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’na üçüncü bir başvuru daha yaptı.
2
2|15
Bu başvuruda ise hakem hataları dile getirildi. Hem Fenerbahçe’nin hem de diğer takımların maçlarında sonuçlara doğrudan tesir ettiğine inanılan hakem kararlarına ilişkin görseller dosyaya eklendi.
3
3|15
Yazılı başvuruda, hakemlerin Fenerbahçe aleyhine, diğer takımlar lehine sistematik şekilde kararlar verdikleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun bu sistemin bir parçası olarak kamuoyunun zekası ile alay eder gibi açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|15
Federasyon yönetiminden konuya acilen müdahale etmesi istendi, futbola olan güveni zedeleyen hakemler ile yolların derhal ayrılması gerektiği ifade edildi.
5
5|15
Sarı-Lacivertli kulüp, sunulan görüntülerin incelenerek kendilerine tatmin edici bir cevap verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
6
6|15
Futbol Federasyonu başkanlık makamının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu’na da gönderilen başvuru metni şöyle:
HABERİN DEVAMI
7
7|15
‘TABAN TABANA ZIT KARARLAR'
"Hakemlerin müsabaka sonuçlarına tesir eden yanlış kararlarının sistematik bir şekilde takımımız aleyhine ve rakiplerimiz lehine yapılmakta olduğu görülmektedir...
8
8|15
Bizim müsabakamızda, oyun kurallarına aykırı karar veren bir hakemin müsabakamızı takip eden görev aldığı ilk maçta müsabakamızdaki yorum ve uygulama ile taban tabana zıt kararları kolaylıkla verdiği sıklıkla görülen bir durumdur...
9
9|15
Rakiplerimizin maçlarında hakemlerin penaltı, kart uygulaması gibi kararlarda kolaylıkla rakibimiz olan takımların lehine yorum ve kararlar alırken aynı pozisyon için aleyhimize kararlar verdiği pek çok örnek bulunmaktadır...
HABERİN DEVAMI
10
10|15
Rakip takım oyuncularına açık faullü hareketlerine rağmen özellikle ikinci sarı ve kırmızı kart çıkarılmazken, oyuncularımıza daha hafif faullü hareketleri sonrasında kolaylıkla ikinci sarı kart ve kırmızı kart gösterilebilmektedir."
11
11|15
'DERHAL TEDBİR ALINMALI'
“Hakemlerin, müsabaka sonucuna tesir eden ve lig yarışına doğrudan müdahale ettikleri müsabakalardan sonra mesleki hiçbir cezanın olmaması, tam tersine MHK başkanının kamuoyunun zekası ile alay eder nitelikteki açıklamaları hakemleri koruma refleksinin bir tezahürü değilse, bu, sistematik durumun bir parçası olduğu düşüncesini ve sonucunu doğurmaktadır...
12
12|15
Basit bir tesadüfle artık izahı mümkün olmayan bu duruma bir an önce müdahale edilmesi ve kamuoyunda hakemler ile alakalı olarak oluşan olumsuz algının giderilebilmesi için derhal tedbir alınması bir gerekliliktir.”
HABERİN DEVAMI
13
13|15
'HAKEMLERİN DÜZELMELERİNİ BEKLEMEK SAFLIK OLUR’
“Türk futbolunun geleceği için başta MHK başkanı olmak üzere konu ile ilgili tüm sorumlular, sorumluluklarının gereğini yapmalıdır...
14
14|15
Bu kapsamda; geçmişte olduğu gibi varlıkları ile futbola olan güveni zedeleleyen hakemler ile yolların ayrılması beklentinin ötesinde bir zorunluluk halini almıştır...
15
15|15
Kamuoyunda hiçbir güvenilirliği kalmamış bazı hakemlerin, MHK uygulamaları, dinlendirme, tenzil, eğitim gibi tedbirler ile düzeleceğini ve adil kararlar verebileceğini, kamuoyunun güvenini tekrar kazanacaklarını beklemek saflıktan öte bir durum değildir.”