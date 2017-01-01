Ahmet Burak Solakel, Adana Demirspor'a geri döndü!

Ligin İlk yarısında sergilediği performans teknik heyet tarafından beğenilmeyen ve ismi gönderilecek futbolcular arasına koyulan Ahmet Burak Solakel, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.



Ahmet Burak Solakel ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da 13 resmi müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Ahmet Burak Solakel'in yerine sol kanat için Ergün Teber ve Bilal Aziz ile yakın temasta olduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER