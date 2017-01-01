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Ataköyspor - 44 Malatyaspor
FUTBOL

Amatör maçta saha karıştı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Ataköyspor ile 44 Malatyaspor arasında oynanan müsabakada olaylar yaşandı

01 Ocak 2017 Pazar, 18:52:55 Güncelleme: 18:56:21

Ataköyspor'un 3-1 galibiyeti ile biten karşılaşmada hakem Bahattin Doğan 44 Malatyaspor'dan 4, Ataköyspor'dan da 2 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.

44 Malatyaspor'da oyuncular hakemin kararlarına tepki gösterince saha bir anda karıştı. Olaylar esnasında 44 Malatyaspor'un antrenörü Suat Yağız gözüne aldığı darbe nedeniyle bir anda yerde kaldı. Kavga büyüyünce polis gaz sıkarak oyuncuları dağıtmak zorunda kaldı.

Kavgada bazı oyuncular göz altına alınırken, 2 oyuncu da çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
3-1 biten karşılaşmada Ataköyspor'un gollerini Ferdi (55, 64 ve 71. dakika), 44 Malatyaspor'un tek golünü ise 67. dakikada Sinan kaydetti.

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