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Fahri Tatan
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Habersiz saç ektirdi takımdan kovuldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un oyuncusu Fahri Tatan, sakatlığının tedavisi için gönderildiği İstanbul’da saç ektirince takımdan kovuldu

01 Ocak 2017 Pazar, 21:44:44 Güncelleme: 21:49:54

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Fahri Tatan (33), 11. haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında sakatlanınca, tedavi için İstanbul’a gönderildi. 5 hafta sahalardan uzak kalan Tatan, bu arada İstanbul’da saç ektirdi ve ardından takımına geri döndü.

Mavi beyazlı kulübün yöneticileri ise “Biz seni İstanbul’a tedavi olmaya gönderdik, sen saç ektirmeye gitmişsin’ diyerek Tatan’ı kadro dışı bıraktı ve sözleşmesini feshetti. Tatan da 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı. Tatan ise çevresine “Saç ektirmek için izin mi alınır. Büyük haksızlığa uğradım” dediği öğrenildi.

(Sabah)

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