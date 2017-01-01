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Atiba Hutchinson'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş 11'inin değişmez ismi Atiba Hutchinson, geçtiğimiz yıl yaşadıkları şampiyonluk ve hedefleri için konuştu

01 Ocak 2017 Pazar, 21:51:53 Güncelleme: 21:54:51

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yılın oyuncusu seçildiği ülkesinde özel açıklamalarda bulundu.

Kendisini için başarılı bir sezonu geride bıraktığını kaydeden tecrübeli isim, "Geçen sezon kulübüm ve benim için özel bir yıldı. Senler sonra şampiyonluk yaşadık. İşler iyi gitti ve taraftarlar da hep arkamızdaydı. Stadımız yoktu ve birçok farklı yerde oynadık, ancak başardık. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak çok özeldi. Hayatım boyunca unutmayacağım bir hatıra olacak" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARLI DEVAM EDEBİLİRSEK, ŞAMPİYON OLURUZ"
Bu sezon şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Üst üste şampiyonluk yaşamanın çok zor olduğunu söylüyorlar, bu yüzden birkaç yıldır yaptıklarımızı düzenli olarak yapmaya devam etmeliyiz. Doğru adımlar atıyoruz ve bir başka şampiyonluk yaşayabilecek bir takımımız var. Biraz sallantıdayız ve istikrarlı devam etmeliyiz, çünkü sezon boyunca çok fazla düşüş yaşayamazsın. Eğer istikrarlı devam edebilirsek, şampiyonluğu tekrar kazanabiliriz" diye konuştu.

CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) tarafından yılın en iyi orta saha oyuncusu adayları arasında gösterilen Hutchinson, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. (Sporx)

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