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Trabzonspor'a 2 yıldız birden...

02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:33:07

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    HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ
    Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iki oyuncuyu renklerine bağlamak üzere...

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    Gerek ligde gerekse Türkiye Kupası’nda beklentilerin çok altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan BordoMavililer’de yönetim, yeni stadyumda daha iyi bir takım izletebilmek için kolları sıvadı.

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    Ekonomik sıkıntılara rağmen kesenin ağzını açan başkan Muharrem Usta, takım doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaştı.

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