FUTBOL
Trabzonspor'a 2 yıldız birden...
02 Ocak 2017 Pazartesi, 00:33:07 | Güncelleme: 09:16:27
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HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ
Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iki oyuncuyu renklerine bağlamak üzere...
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Gerek ligde gerekse Türkiye Kupası’nda beklentilerin çok altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan BordoMavililer’de yönetim, yeni stadyumda daha iyi bir takım izletebilmek için kolları sıvadı.
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Ekonomik sıkıntılara rağmen kesenin ağzını açan başkan Muharrem Usta, takım doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaştı.
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HAFTA İÇİ GELECEKLER
Teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği liste kapsamında hareket eden yöneticiler, bir süredir temas halinde oldukları Emmanuel Mas ve Joao Pereira’da mutlu sona çok yaklaştı.
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27 yaşındaki sol bek Mas’ı ve 32 yaşındaki sağ bek Pereira ile her konuda anlaşan Karadeniz ekibi, iki yeni transferi bu hafta içerisinde Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.
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4 İSİM YOLCU
Trabzon’da devre arasında yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
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Fırtına, teklif gelmesi halinde Akakpo, İbanez, Muhammet Demir, Sheidaev’i ya kiralık ya da bonservisiyle gönderecek.
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Ayrıca Bordo-Mavili yönetimin, Dame N’Doye ve Güray Vural’ın ayrılığına da kulübün menfaatleri doğrultusunda izin vereceği öğrenildi.