02 Ocak 2017 Pazartesi, 01:19:26 | Güncelleme: 10:10:40
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HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ
Lukas Podolski’yi Çin’e satmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, Samuel Eto’o’yu transfer edebilmek için Alman Panzeri’nin yeni kulübüyle anlaşmasını bekliyor.
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‘Oyuncu satmadan transfer yapamayız’ diyen başkan Dursun Özbek, Alman yıldızın Çin’e satışından gelecek en az 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin bir kısmıyla 36 yaşındaki forveti kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
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Poldi’ye verdikleri yıllık 3 milyon Euro’yla da Eto’o’nun ücretini karşılamayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, kalan parayla da diğer mevkilere takviye yapmayı düşünüyor.
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KAMPA YETİŞTİRİLMEYE UĞRAŞILIYOR Samuel Eto’o’nun menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelip prensip anlaşmasına varan G.Saray yönetimi, transferi bitirmek için Antalya’yla da masaya oturmaya hazırlanıyor.
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Ancak bunun için önce Lukas Podolski’nin Çin’e gitmesini bekleyen yönetim, bir an önce transferi noktalayarak Eto’o’yu kampa yetiştirmeyi planlıyor.
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İNGİLİZ BASINI YAZDI: HULL CİTY İSTİYOR Son dönemde adı G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon’la anılan Samuel Eto’o için bir iddia da İngiliz basınından geldi.
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The Mirror gazetesi, Premier Lig’de 19. sırada yer alan ve gol yollarında büyük sıkıntı çeken Hull City’nin Kamerunlu yıldızı transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü.
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AHMET ÇALIK GÜN SAYIYOR Aurelien Chedjou’yla yollarını ayırması, Serdar Aziz’in de sezonu kapatmasıyla stoperde sıkıntı yaşayan G.Saray’da, Ahmet Çalık’ı transfer etmek için başkan Dursun Özbek bizzat devreye girdi.
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Milli oyuncu için en az 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’la pazarlık yapmaya hazırlanan Özbek, 2.5 milyon Euro’ya transferi bitirmeye çalışacak.
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Ahmet Çalık’ı almakta kararlı olan başkanın, 4 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına 23 yaşındaki savunmacıyı yetiştirmek istediği kaydedildi.
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Kariyerine G.Saray forması altında devam etmek istediği bilinen genç oyuncunun ise gün saydığı öğrenildi.
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VİDAL'İN GALATASARAY AŞKI Cimbom’un sağ bek pozisyonu için ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı futbolcu Aleix Vidal’den Sarı-Kırmızılılar’ı heyecanlandıran bir hareket geldi.
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Barça’dan takım arkadaşı Arda Turan’ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayına katılan İspanyol futbolcu, “Galatasaray, Galatasaray” yorumu yaptı.
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Bu gönderi Arda Turan’ın gülümsemesine sebep olurken G.Saraylı taraftarlar ise bu durumu “Vidal gelmek istiyor” olarak yorumladı.