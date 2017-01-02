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FUTBOL

Samuel Eto'o'da son dakika gelişmesi!

02 Ocak 2017 Pazartesi, 01:19:26

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    HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ

    Lukas Podolski’yi Çin’e satmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, Samuel Eto’o’yu transfer edebilmek için Alman Panzeri’nin yeni kulübüyle anlaşmasını bekliyor. 

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    ‘Oyuncu satmadan transfer yapamayız’ diyen başkan Dursun Özbek, Alman yıldızın Çin’e satışından gelecek en az 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin bir kısmıyla 36 yaşındaki forveti kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

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    Poldi’ye verdikleri yıllık 3 milyon Euro’yla da Eto’o’nun ücretini karşılamayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, kalan parayla da diğer mevkilere takviye yapmayı düşünüyor. 

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