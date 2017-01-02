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Dick Advocaat: Karavayev joker gibi oyuncu

Zorya maçlarında Karavayev’e hayran kalan Hollandalı çalıştırıcı, yönetime verdiği raporda “Temposu ve dinamizmi çok yüksek. Farklı görevler yapabilecek joker gibi bir oyuncu” ifadesini kullandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 01:35:00 Güncelleme: 12:21:45

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavayev’e olan ilgisi UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında başladı... Sarı-Lacivertliler’le aynı grupta bulunan Zorya Luhansk’ta forma giyen Karavayev oynanan iki maç sonundaki performansıyla teknik direktör Dick Advocaat’ı kendisine hayran bıraktı. Daha o dönemde yönetime bu oyuncu ile ilgili olumlu rapor veren Hollandalı hoca, maçlar biter bitmez oyuncunun durumunu öğrendi. Shakhtar’da hiç forma şansı bulamamış olması ve oyuncu ile Zorya Kulübü’nün ilişkilerinin çok iyi olması Advocaat’ın hevesini daha da artırdı. Bu gelişmelerin ardından da transferin gerçekleşmesi için tecrübeli hoca yönetime şu raporu verdi.

‘GÖREV SÜREKLİLİĞİ ÇOK İYİ’
Oleksandr Karavayev ile ilgili övgü dolu bir rapor hazırlayan Advocaat, “Temposu ve dinamizmi çok yüksek. Bir kanat oyuncusuna göre sürekliliği çok iyi. Farklı görevler yapabilecek joker gibi bir oyuncu. Bizim zaten Lens’in dışında kanatta oynatabileceğimiz Sow, Volkan Şen hatta Alper gibi oyuncularımız da var. Karavayev de bu rotasyona girip takıma katkı verebilecek bir futbolcu” dedi. Hocanın bu olumlu raporu sonrasında da yönetim bu transferi bitirdi.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

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