Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)
02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:33:11 | Güncelleme: 11:16:44
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Fenerbahçe, Shakhtar'la yaptığı son görüşmede Taison için 3 milyon euro önerdi. Shakhtar yönetimi, teknik direktörleri Fonseca'nın "Satılmasını istemiyorum" demesine rağmen teklifi kabul etti. Ancak Çin, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 28 yaşındaki Taison F.Bahçe'ye henüz "evet" demese de birkaç gün içinde ikna edileceği görüşü hakim. (Fotomaç)
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Menajerler devre arasında çok sayıda oyuncuyu G.Saray'a önerirken en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu. Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti. (Vatan)
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Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro teklifinin en iyisi olduğunu yazdı. Haberde, 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olan Mönchengladbach'ın Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından planlarının bozulduğu vurgulandı. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un Vitesse takımının kaptanı Gürcü stoper Guram Kashia ile ilgilendiği iddia edildi. (Fotospor)
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Beşiktaş, forvet konusunda girişimlerini sürdürüyor. Jackson Martinez ve Wilfried Bony'yi de gündemine alan siyah-beyazlı takımda ilk hedef hâlâ Samuel Eto'o... Trabzonspor'un da devrede olduğu 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız ve kulübü Antalyaspor'a son teklifini sunan yönetim, beklemeye geçti. (Fotomaç)
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Rus ekibi Rubin Kazan’dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü ön libero Alex Song, menajeri aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. Yönetimin sıcak baktığı teklifle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek. (Fanatik)
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Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın da Beşiktaş'ın devreye girdiğini açıklamasının ardından Ahmet Çalık'ın menajeri de bu gelişmeyi 22 yaşındaki stopere iletti. Galatasaray'ın teklifini kabul eden ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Gençlerbirliği'nin genç stoperi, Beşiktaş'ın sürpriz girişiminden memnun kalsa da, "Ben Galatasaraylıyım ve sarı-kırmızılı formayı giymek istiyorum. Bonservis konusu umarım en kısa sürede çözülür" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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Başkan Dursun Özbek, yöneticilerden gelen 'teknik direktörü değiştirelim' isteğine sert yanıt verdi. Özbek, "Ne olursa olsun Jan Olde Riekerink sezon sonuna kadar takımda kalıyor. Geçen sezonki gibi bir tablo yaşamak istemiyorum. Takviyeler yapacağız, yeni transferlerle daha iyi yere geleceğiz. Hocamız Riekerink bana söz verdi. Futbolu da üst seviyeye çıkaracak. Siz de buna göre hareket edin. Farklı düşüncelere girmeyin. Bir kez daha yineliyorum Riekerink takımda kalacak" dedi. (Vatan)
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Yönetimin sözleşme yenilemek istediği Quaresma'nın aklı Aboubakar'ın kazandığı parada. Beşiktaş'tan 1 milyon 600 bin euro alan Portekizli, Aboubakar'ın 3 milyon 300 bin euro kazanmasına tepki gösterip, "Kulüp, o paraları verebiliyorsa ben de istiyorum" dediği iddia edildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe bonservisi Shakhtar'da olan Karayev'i kiraladıktan sonra bonservisi yine Shakhtar'da olan bir başka futbolcuyu daha satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçti. Bu futbolcu 31 Aralık'ta kiralık olarak forma giydiği Flamengo'dan Shakhtar'a geri dönen Brezilyalı futbolcu Alan Patrick. Dick Advocaat'ın bu futbolcuya onay verdiği ve birkaç gün içinde imzaların atılabileceği ifade edildi. (Takvim)
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Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo, Bursaspor’a önerildi. Başkan Ay'ın oyuncu hakkında daha fazla bilgi istediği ve transferin her an bitebileceği ifade ediliyor. (Fotomaç)
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Galatasaray'da Mehmet Ekici defteri astronomik talep üzerine kapandı. Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti. Galatasaray da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtlaması nedeniyle Mehmet Ekici'nin transferini beklemeye aldı.
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Galatasaray'ın başarılı isimleri arasında yer alan Carole'un Lyon'un listesinde yer almaya devam ettiği ifade edildi. Fransızların, Troyes'ten transfer edilen 25 yaşındaki sol beki devre arasında almak istediği belirtildi. (Fotomaç)
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Mustafa Denizli, Arda Turan'a Çin'den teklif geldiğini ve bunu Arda ile konuştuklarını söyledi. NTV Spor'da yayınlanan 90+ programına konuşan Denizli, El Clasico için İspanya'ya gittiğini ve maçtan sonra Arda ile konuştuklarını söyledi. Çin'den çok yüksek bir teklif alan Arda'ya, Türkiye'de oynasaydı "Hiç düşünmeden git" diyeceğini belirten Denizli, "Arda bir sosyal sorumluluk projesidir. Barcelona'da kalmalı" dedi.
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Kara Kartal'ın sözlü olarak anlaşma sağladığı Eudard Sobol için büyük gün. Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık oynayan, bonservisi ise 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki sol bekin transferinin bugün resmileşmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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Rus ekibi Rubin Kazan’dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü ön libero Alex Song, menajeri aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. Yönetimin sıcak baktığı teklifle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek. (Fanatik)
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Galatasaray ile de anılan Samuel Eto'o hakkında açıklama geldi. Kamerunlu yıldızın transferiyle ilgili bilgi veren yöneticiler, Eto'o ile kesinlikle ilgilenmediklerini söyledi. Eto'o'nun transfer gündemlerine hiç gelmediğini belirten yöneticiler "Yalnızca sezon başında bize Eto'o sunuldu biz de düşünmediğimizi söyledik" diye konuştular. (Fotomaç)
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Arjantin'in San Lorenzo ekibinden 2 milyon dolara sol bek Mas'ı alan Trabzonspor, aynı takımın golcüsü Martin Cauteruccio'ya da göz dikti. Bu iddia Arjantin'in Ole gazetesinin. Uruguaylı olan Cauteruccio 2013'te Arjantin'e gitti. O yıldan beri San Lorenzo forması giyen 29 yaşındaki forvet bu sezon ise istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Cauteruccio 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Hatem Ben Arfa için Fransızlar önemli bir iddia ortaya attı. L'Equipe, Beşiktaş'ın da PSG'de forma giyen Fransız orta saha için devreye girdiğini yazdı. Haberde, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtilirken, görüşmelerin başladığı ve yıldız futbolcunun karar aşamasında olduğu ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Hatem Ben Arfa için Fransızlar önemli bir iddia ortaya attı. L'Equipe, Beşiktaş'ın da PSG'de forma giyen Fransız orta saha için devreye girdiğini yazdı. Haberde, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtilirken, görüşmelerin başladığı ve yıldız futbolcunun karar aşamasında olduğu ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin gündemine girdiği ileri sürülen Jovetic'e yeni bir talip çıktı. Milan ve Fiorentina ile İngiltere'den bir kulübün daha ilgilendiği belirtilen 27 yaşındaki Karadağlı golcüyü son olarak Çin ekibi Pekin Guoan ve Spartak Moskova'nın istediği iddia edildi. İnter, 1.5 yıllığına kiraladığı Jovetic'in satın alma opsiyonunu kullanmayınca Manchester City'ye geri göndermişti. (Fotomaç)
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Stoper için temaslarını üç koldan sürdüren Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen 27 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida için de teklifte bulundu. Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli futbolcu için Ukrayna ekibi ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubunda Beşiktaş'a karşı forma giyen Vida, savunmada sergilediği başarılı futbolla beğeni toplamıştı. (Fotomaç)
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Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı. Trabzonspor, Osmanlıspor’un cevabına göre yeni bir teklif daha sunmaya hazır. Ndiaye ile ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'nin de alternatifini takıma katmaya hazırlanan yönetim bu işi bitirmeye kararlı... (Sabah)
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G.Saray’ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues, PAOK’ta kadro dışı bırakıldı. Yunan ekibinin oynayacağı Levadiakos maçının kadrosuna alınmayan 26 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili konuşan teknik direktör Vladimir İvic “Rodrigues, yüzde 100 hazır durumda değil ve aklı transferde. O yüzden kadroya dahil etmedik” dedi. (HABERTÜRK)
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Çin’den sonra Brezilyalılar da Alman yıldızın peşinde. Flamengo, bonservis için Adidas sponsorluğunda 7 milyon Euro’luk bütçe hazırladı. Poldi iki ülke arasında tercih yapacak. (Fanatik)
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Omzundan geçirdiği üçüncü operasyon sonrası tamamen iyileştiğini belirten Veli Kavlak, “Antalya kampında yer almak istiyorum” dedi. Yönetim ise “Kampa katılabilirsin ancak kiralanmaya ya da kadro dışı bırakılmaya hazır ol” karşılığını verdi. (Sabah)
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Beşiktaş, Samuel Eto’o transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, “Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Eto’o için son kez görüşeceğiz. Şu anda netleşen durum yok” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a geri yolladığı Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu... Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı hatta ailesiyle bir görüştüğü İzlandalı golcü için ilk teklif yapıldı. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "Alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti. (Fotospor)
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Cimbom’un sağ bek pozisyonu için ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı futbolcu Aleix Vidal’den Sarı-Kırmızılılar’ı heyecanlandıran bir hareket geldi. Barça’dan takım arkadaşı Arda Turan’ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayına katılan İspanyol futbolcu, “Galatasaray, Galatasaray” yorumu yaptı. Bu gönderi Arda Turan’ın gülümsemesine sebep olurken G.Saraylı taraftarlar ise bu durumu “Vidal gelmek istiyor” olarak yorumladı. (HABERTÜRK)
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Fenerbahçe’nin istediği Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor, Fernandao ya da Aatif’ı düşünüyordu. Ancak iki futbolcu da, takımdan ayrılmak istemediklerini belirtti. Sarı-Lacivertliler ise yeni formül olarak takası değil, parayı devreye sokmaya hazırlanıyor. (Fanatik)
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Fenerbahçe ve Trabzonspor yönetimleri arasındaki kıran kırana pazarlıkların sonuçlanma aşamasına geldiği belirlendi. Pazarlıklar, "Aatıf artı para" olarak yeniden şekillendi ve kulüpler belli bir noktaya kadar geldi. Yanal'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği Aatıf'ı bonservisiyle göndermeyi kabul eden sarı-lacivertli yönetimin üstüne 1.5 milyon euro vermeyi ise henüz kabul etmedikleri aktarıldı. Kulüplerin birkaç gün içinde ortak bir noktada buluşarak transfere resmiyet kazandıracakları kaydedildi. (Milliyet)
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Sezonun ilk yarısını çok ciddi hayal kırıklığı ile kapatan Çaykur Rizespor’da transfer görüşmeleri hızlandı. Kampa en az 3 yeni oyuncu ile başlamak isteyen Yeşil-Mavililer’in gündemine flaş bir isim girdi: Prejuce Nakoulma. (Fanatik)
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddiaları yer alan Shakhtar Donetsk'in yıldızı Taison için hocası Paulo Fonseca'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusunun takımdan gitmesine onay vermeyeceğini belirtirken; "Benim için Taison çok değerli bir oyuncu. Takım için çok önemli. Benim söyleyebileceğim tek şey, o şu anda pazarlık yapılabilecek bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı. (Sporx)