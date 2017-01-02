Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddiaları yer alan Shakhtar Donetsk'in yıldızı Taison için hocası Paulo Fonseca'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusunun takımdan gitmesine onay vermeyeceğini belirtirken; "Benim için Taison çok değerli bir oyuncu. Takım için çok önemli. Benim söyleyebileceğim tek şey, o şu anda pazarlık yapılabilecek bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı. (Sporx)