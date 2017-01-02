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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:33:11

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    Fenerbahçe, Shakhtar'la yaptığı son görüşmede Taison için 3 milyon euro önerdi. Shakhtar yönetimi, teknik direktörleri Fonseca'nın "Satılmasını istemiyorum" demesine rağmen teklifi kabul etti. Ancak Çin, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 28 yaşındaki Taison F.Bahçe'ye henüz "evet" demese de birkaç gün içinde ikna edileceği görüşü hakim. (Fotomaç)

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    Menajerler devre arasında çok sayıda oyuncuyu G.Saray'a önerirken en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu. Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti. (Vatan)

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    Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro teklifinin en iyisi olduğunu yazdı. Haberde, 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olan Mönchengladbach'ın Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından planlarının bozulduğu vurgulandı. (Fotomaç)

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