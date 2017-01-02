GALATASARAY HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sneijder
FUTBOL

Annesinden Sneijder için flaş sözler: "Ayrılması için dua ediyorum"

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in annesi Sylvia'dan flaş sözler...

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:47:08 Güncelleme: 12:22:47

 

Hollanda'nın RTL Nieuws kanalına konuşan Sylvia Sneijder, Reina'daki patlama esnasında Sneijder ve ailesinin yurt dışında olduğunu söylerken, "Ya eğer yılbaşını orada kutluyor olsalardı? Ne olacaktı? Her gün bir şey olmaması için dua ediyorum. Wesley yine futbol oynamak için oraya gidecek. Ama her gün oradan ayrılması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu her fırsatta Türkiye'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getiriyordu. (Ajansspor)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Samuel Eto'o'da son dakika gelişmesi!
FUTBOL

Eto'o'da son dakika gelişmesi!
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

En çok 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ile ...
"Bırakın gideyim"
FUTBOL

"Bırakın gideyim"
Galatasaray'dan İlhan Cavcav'a Ahmet Çalık sitemi!
FUTBOL

G.Saray'dan İlhan Cavcav'a sitem!