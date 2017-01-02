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Şanlıurfaspor 2-3 transfer yapacak!

Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcuyla anlaşmayı planladıklarını belirtti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:24:32 Güncelleme: 12:25:52

Bağıban, sarı-yeşilli ekibin yarın Antalya'da bir araya gelerek 10 günlük kampa gireceğini söyledi.

Kulüp transfer komitesinin, teknik direktör Kemal Kılıç'ın raporu doğrultusunda ara transfer için çalışmalara başladığını ifade eden Bağıban, bazı futbolcularla temas halinde olduklarını kaydetti.

Transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını vurgulayan Bağıban, "Transfer komitemiz, kadromuza katmayı planladığımız futbolcularla temaslarını sürdürüyor. Forvet ve orta sahaya takviye yapacağız. Devre arasında 2 veya 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Sadece kulübümüzün yöneticilerinin açıklamalarına itibar edilmesini rica ediyoruz. Takımımızın menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfaspor, kısa süre önce futbolcular İsmail Dinler ve Alican Karadağ ile yollarını ayırmıştı.

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