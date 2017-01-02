BALIKESİRSPOR HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Balıkesirspor
FUTBOL

Balıkesirspor, ekonomik sıkıntılarını çözmeye çalışıyor

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un kulüp başkanı Feyyaz Çiftçi, kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerinin sürdüğünü söyledi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:33:55 Güncelleme: 16:36:04

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının bulunmadığını ancak yeni oyuncuya lisans çıkarılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) 1 milyon 300 bin lira yatırmaları gerektiğini belirtti.

Ligde bütün kulüplerin sıkıntılarının bulunduğuna işaret eden Çiftçi, "Kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerimiz sürüyor. Bir süreç içindeyiz. Niyetimiz bu süreci hızlı sonuçlandırmak. Bu bağlamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bize önemli destekler sağlıyor. Çok acil olarak 1,5-2 milyon liraya ihtiyacımız var. UÇK’ya para yatırdıktan sonra özellikle kanat ve stoper mevkileri için birer oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, daha önce kadro dışı bırakılan Cüneyt Köz'ün teknik heyetin talebi doğrultusunda affedildiğini de sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Oğlu da ünlüymüş...
Yasin Öztekin kadro dışı
FUTBOL

Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı
Beşiktaş Ryan Babel'i borsaya bildirdi
FUTBOL

Beşiktaş Ryan Babel'in maliyetini açıkladı
Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)
FUTBOL

Galatasaray'ın istediği futbolcuyu kadro dışı ...