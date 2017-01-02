FUTBOL
G.Saray stoperini buldu!
02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:48:47 | Güncelleme: 19:52:27
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Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo'ya talip olmuş, kulübü ve kendisiyle masaya oturmuştu.
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1.5 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI
Bipspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Palmeiras, Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline indiği anda imzalar atılacak.
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Palmeiras'ın Sarı-Kırmızılı ekipten 7 milyon Euro istediği iddia edildi.
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FLORYA'DA HERKES TAM NOT VERDİ
Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperine Florya'da herkes tam not verdi.
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1.87 boyunda ve hem sağ hem sol stoperde görev yapan oyuncuyu Riekerink de istedi.
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Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.
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1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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