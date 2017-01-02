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FUTBOL

G.Saray stoperini buldu!

02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:48:47

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    Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo'ya talip olmuş, kulübü ve kendisiyle masaya oturmuştu.

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    1.5 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI
    Bipspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Palmeiras, Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline indiği anda imzalar atılacak.

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    Palmeiras'ın Sarı-Kırmızılı ekipten 7 milyon Euro istediği iddia edildi.

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