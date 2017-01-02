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West Ham United: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda West Ham United'ı 2-0 mağlup etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 22:27:39 Güncelleme: 22:30:29

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi. 

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 63'te Juan Mata ve 78'de Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

Öte yandan West Ham'da Sofiane Feghouli 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 39'a yükseltti. West Ham United ise 22 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek. West Ham United ise deplasmada Middlesbrough ile karşılaşacak.

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