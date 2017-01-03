FUTBOL
Dünyanın en iyi listesi açıklandı! Emre Mor....
02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:28:06 | Güncelleme: 03 Ocak 2017 Salı, 09:22:05
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Fransız basını 1995 ve sonrasında doğan yıldız oyunculardan hazırlanan bir liste hazırladı. İşte aralarında Emre Mor'un da yer aldığı müthiş 11...
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Gianluigi Donnarumma, 17
1999 yılında doğan İtalyan kaleci Milan’da oynuyor.
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Hector Bellerin, 21
Arsenal’de sağ bek oynayan İspanyol futbolcu 1995 doğumlu.
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Alessio Romagnoli, 21
Milan’da forma giyen genç stoper 1995 doğumlu.
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Jonathan Tah, 20
1996 doğumlu Alman stoper Bayer Leverkusen’de forma giyiyor.
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Jose Luis Gaya, 21
1995 doğumlu İspanyol futbolcu Valencia’da sol bek mevkiinde forma giyiyor.
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Joshua Kimmich, 21
1995 doğumlu Alman futbolcu, Bayern Münih’te orta sahada görev alıyor.
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Adrien Rabiot, 21
Paris Saint-Germain’de orta sahada görev alan Fransız futbolcu, 1995 doğumlu.
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Renato Sanches, 19
Bayern Münih’in 1997 doğumlu Portekizli genç futbolcusu orta sahada görev alıyor.
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Dele Alli, 20
Tottenham’da forma giyen İngiliz futbolcu 1996 doğumlu ve orta sahada oynuyor.
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Emre Mor, 19
1997 doğumlu olan Emre Mor, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyiyor.
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Gabriel Jesus, 19
1997 doğumlu Brezilyalı genç santrafor Ocak ayında Manchester City’de forma giymeye başlayacak.
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Ousmane Dembele, 19
Sol kanatta görev alan 1997 doğumlu Fransız futbolcu, Borussia Dortmund’da forma giyiyor.