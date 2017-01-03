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FUTBOL

Dünyanın en iyi listesi açıklandı! Emre Mor....

02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:28:06

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    Fransız basını 1995 ve sonrasında doğan yıldız oyunculardan hazırlanan bir liste hazırladı. İşte aralarında Emre Mor'un da yer aldığı müthiş 11...

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    Gianluigi Donnarumma, 17
    1999 yılında doğan İtalyan kaleci Milan’da oynuyor.

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    Hector Bellerin, 21
    Arsenal’de sağ bek oynayan İspanyol futbolcu 1995 doğumlu.

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