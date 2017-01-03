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Bu sezon takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.1 milyon Euro olan maaşına sürekli zam yapılmasını istemesi ve olumsuz yanıt alınca da bu tip disiplinsiz davranışlar sergilemesi nedeniyle böyle bir cezaya maruz kaldığı öğrenildi.