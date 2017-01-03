03 Ocak 2017 Salı, 00:33:23 | Güncelleme: 09:13:39
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Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzla maçında sarı kartı bulunmasına rağmen rakibine el ense çekip hakemin şefkatinden yararlanan, 1 dakika sonra ise yaptığı sert faulle kızaran Yasin Öztekin, sabır taşını çatlattı.
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Teknik direktör Riekerink’in “Sarı kartı bulunan Yasin’i devre arasında dikkatli olması konusunda uyardım ancak kendisine hakim olmadı.
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Mutlaka bunun bir cezası olacak” açıklamasının ardından başarılı oyuncuya ağır bir yaptırım uygulandı.
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Cimbom’un daha önce oynadığı Adana deplasmanında da oyundan alınmasına tepki gösterip kulübeyi yumrukladığı için 1 hafta boyunca A2 takımla çalışmak zorunda kalan başarılı oyuncu, yeniden kadro dışı kaldı.
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Bu sezon takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.1 milyon Euro olan maaşına sürekli zam yapılmasını istemesi ve olumsuz yanıt alınca da bu tip disiplinsiz davranışlar sergilemesi nedeniyle böyle bir cezaya maruz kaldığı öğrenildi.
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İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR Son yaptığı hareketle iyice gözden düşen Yasin’e yol da göründü.
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Ekonomik sıkıntılar nedeniyle takıma takviye yapmakta zorlanan Özbek yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde gurbetçi yıldızla yolları ayırabileceği kaydedildi.
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KARARI UMRE'DE ÖĞRENDİ Lige verilen arada Umre’ye giden Yasin, kadro dışı kararını kutsal topraklarda öğrendi.
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Büyük bir şok yaşayan deneyimli oyuncunun, bugün İstanbul’a gelerek yönetimle görüşeceği öğrenildi.
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Öte yandan Yasin’in menajeri de haberi alır almaz Almanya’dan uçağa binip dün İstanbul’a geldi.
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G.Saray formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Yasin Öztekin, 8 gol ve 3 asistle toplam 11 kez skora katkı sağladı.