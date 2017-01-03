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Kadro dışı kalma nedeni belli oldu!

03 Ocak 2017 Salı, 00:33:23

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    Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzla maçında sarı kartı bulunmasına rağmen rakibine el ense çekip hakemin şefkatinden yararlanan, 1 dakika sonra ise yaptığı sert faulle kızaran Yasin Öztekin, sabır taşını çatlattı. 

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    Teknik direktör Riekerink’in “Sarı kartı bulunan Yasin’i devre arasında dikkatli olması konusunda uyardım ancak kendisine hakim olmadı.

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    Mutlaka bunun bir cezası olacak” açıklamasının ardından başarılı oyuncuya ağır bir yaptırım uygulandı. 

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