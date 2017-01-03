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FUTBOL

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı!

03 Ocak 2017 Salı, 01:08:22

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Kötü başlasa da ilk 3 haftanın ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle farkı 5 puana kadar indiren F.Bahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... 

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    Dick Advocaat’ın talebi doğrultusunda Zorya’dan Oleksandr Karavayev’i kiralayan Sarı- Lacivertliler’in bir diğer hedefi ise Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici... 

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    26 yaşındaki oyuncuda sona çok yaklaşan Kanarya, bu takviyeyi yaptıktan sonra transfere ara verecek. 

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