03 Ocak 2017 Salı, 01:08:22 | Güncelleme: 09:17:19
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Kötü başlasa da ilk 3 haftanın ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle farkı 5 puana kadar indiren F.Bahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...
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Dick Advocaat’ın talebi doğrultusunda Zorya’dan Oleksandr Karavayev’i kiralayan Sarı- Lacivertliler’in bir diğer hedefi ise Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici...
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26 yaşındaki oyuncuda sona çok yaklaşan Kanarya, bu takviyeyi yaptıktan sonra transfere ara verecek.
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Finansal Fair-Play nedeniyle adımlarını temkinli atan yönetim, kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin durumuna göre yol haritasını çizecek.
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B PLANI KİRALAMA Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamın gözden çıkardığı Wiel ile Emenike’nin satılması ya da kiralanması halinde transfer çalışmaları için kaynak yaratacak.
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Eğer bu isimlerden kasaya para girerse Sarı-Lacivertliler, Advocaat’ın istediği doğrultusunda forvet ve orta sahaya iki oyuncu alacak.
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Kiralama yoluyla da olsa deneyimli hocanın taleplerini yerine getirmek için büyük çaba sarf eden yönetim, devre arası transfer dönemini ya 2 takviyeyle kapatacak ya da bu süreçte daha fazla oyuncuyu renklerine bağlayacak.
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SAĞ BEKE JOKER ÇÖZÜMÜ! Büyük umutlarla alınan Van der Wiel’in beklentilerin altında kalması üzerine formayı alan Şener Özbayraklı, sergilediği başarılı performansla hem Advocaat’ın hem de taraftarın kalbini kazandı.
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Fakat bu bölgede Şener dışında ikinci bir alternatifin olmamasının sıkıntısını çeken F.Bahçe, Karavayev’in alınmasıyla sağ bek arayışlarına son verdi.
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Hollandalı hoca, ihtiyaç duyulması halinde tam bir joker olan Ukraynalı oyuncuyu bu bölgede de kullanacak.
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Ayrıca Advocaat’ın elinde sağ bek için bir diğer çözüm ise Ozan Tufan...
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MEHMET EKİCİ'DE SON RÖTUŞLAR Trabzonspor Kulübü’nün izni doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Mehmet Ekici’nin menajeri olan baba Hacı Ekici’yle görüşen F.Bahçe, bu transferde büyük mesafe kat etti...
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İstanbul’da yaşamak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Karadeniz ekibiyle de görüşmeler sürüyor.
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Aatif’ı Trabzon’a gitmesi için ikna eden yönetim, ufak bir bonservis bedeli ödeyerek transferi noktalamak istiyor.
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Taraflar arasında anlaşmaya dair küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Kanarya’nın kısa süre içinde Ekici’yi açıklaması bekleniyor.