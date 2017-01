HABERTÜRK SPOR yazarı Atilla Türker: Gözlemcilere gözlük!

Tarih, 5 Aralık 2016... 1 ay önce... Kayseri-Trabzon maçı... Hakem Serkan Çınar. Hatırlarsınız... Çınar kötü bir yönetim gösterdi. Taraflı tarafsız herkes Çınar’ın berbat yönetimi konusunda hemfikir oldu. Otoritelerin tamamı hakemi yerden yere vurdu. Kayserispor’un hocası Hakan Kutlu, “Hakemler emeğimizi çaldı. 3 penaltımız verilmedi” diye istifa etti. Peki, ne oldu? Serkan Çınar, maçın gözlemcisi Adnan Şeker’den iyi bir not aldı. Hem de 8.3... Düşünebiliyor musunuz, can yakıyor, maçın kaderiyle oynuyor, gözlemciden 8.3 alıyor. Sonra ne oluyor? Çınar 8 gün sonra tekrar maç alıyor. 13 Aralık’ta oynanan Kasımpaşa-Ç.Rizespor arasındaki Türkiye Kupası maçını yönetiyor. Daha da ötesi... Çınar her hafta maçtan maça koşuyor.



ŞEKER GİBİ GÖZLEMCİ!

Peki, gözlemci Adnan Şeker’e ne oluyor? O da maç alıyor. 15 gün sonra oynanan Kasımpaşa-İnegölspor arasındaki Türkiye Kupası maçında görev yapıyor. Belirtmem gerekir. Aynı Adnan Şeker geçen sezon oynanan Gaziantepspor-Fenerbahçe maçında başarısız bir yönetim gösteren Serkan Tokat’a da harika bir not vermişti. Hem de ne vermişti, biliyor musunuz: 8.5...







KASIMPAŞA’YI YAKTILAR MAÇLARI ALDILAR

Başka bir örnek vereyim. 26 Kasım’da oynanan Akhisar Bld.-Kasımpaşa maçında hakem Tolga Özkalfa, Kasımpaşa’nın nizami golünü geçersiz kıldı. Daha doğrusu önce verdi, sonra “İptal ettim” dedi. Oysa yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bile orta sahaya doğru koşmuştu. Buz gibi golü yedi Tolga Özkalfa... Haliyle ortada büyük bir hakem hatası var. Can yakma var. Maçın kaderi ile oynama var. Ayrıca... İki hakem arasında iletişim bozukluğu var. Anlaşamamazlık var. Uzatmayalım. Sonra ne oldu? Tolga Özkalfa, bir hafta sonra oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçına 4. hakem olarak atandı. O hatalı karara ortak olan Cevdet Kömürcüoğlu ne oldu? 15 gün sonra oynanan MalatyaBandırma maçında görev yaptı. Peki... Bu maçın gözlemcisi Hamza Işın’a ne oldu? Maçtan maça koştu. O maçın ardından 3-4 günde bir görev aldı. 17 gün gibi kısa bir sürede 5 maçta görev yaptı.



Tabii, örnek diye sadece bu 2 maçı kaleme aldık. Yoksa yaz yaz bitmez. Görünen o ki... Hatalı düdük de çalsan... Can da yaksan. Maç alıyorsun. Sözün özü: Gözlemcilerin önemli bölümü ya görmüyor, ya da görmemezliğe geliyor. Ya da MHK durumu idare ediyor. Herkes birbirinin dümen suyundan gidiyor.

TAKSİMETREYE BAĞLANMIŞ GİBİ

Süper Lig kadrosunda 29 gözlemci var. Sezona 27 gözlemci ile başlandı ama ilk yarı biterken Serdar Çakır ve Necdet Erdilek de dahil edildi. 16 haftada aldıkları maç sayısına bakalım:



14’ER MAÇ: İbrahim Aksoy, Selami Şimşek, Yunus Yıldırım, Oğuz Arıkal, Somer Karakaş, Mustafa Arslan, Nedim Göklü, Adnan Şeker, Sebahattin Şahin, Ahmet İbanoğlu, M.Kamil Abitoğlu, Engin Kurt, Sefer Altuntaş, Aytekin Durmaz, Hamza Işın, Sürhat Müniroğlu ve Hakan Sivriservi.

13’ER MAÇ: Sabri Çelik, Şahin Taşkınsoy, Taner Gizlenci, Turgay Güdü, Mürvet Sezer, Sabit Hacıömeroğlu.

12’ŞER MAÇ: Ünsal Çimen, Hüseyin Sabancı, Oğuz Sarvan. Görünen o ki, 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı sayıda maç alıyor. Adeta taksimetreye bağlanmış gibi. Görevini iyi yapanlarla diğerleri arasında pek bir fark yok. Tablo şu: Hata yapan hakeme sürekli maç veriliyor. Hata yapan hakeme iyi not veren gözlemciye de sürekli maç veriliyor. Hata yapanlara sürekli maç veren MHK de sürekli gündeme geliyor. Sözün özü şu: Ortada çarpık bir yapı var: Bozulmuyor!





KÖTÜ ÖRNEK, ÖRNEK OLUYOR!

Bir gözlemci, kötü maç yöneten hakeme ikili ilişkileri bozmama adına yüksek not verince... Denge bozuluyor. Hele hele MHK de hakemin yanı sıra aynı gözlemciye maç yağdırınca durum inanılmaz boyutlara geliyor. “Demek ki doğrusu buymuş” düşüncesi hakim oluyor. İyilerin de kafası karışıyor. Kötü örnekler, örnek haline geliyor.





ÖNCE GÖZLEMCİLER DÜZELSİN!

Hemen herkesin ortak düşüncesi şu: Hakem camiasının düzelebilmesi için, önce gözlemcilik sisteminin düzelmesi gerekir.

TESTİYİ KIRAN İLE SUYU GETİREN BİR TUTULUYOR

Bu sezonun ilk yarısında 50 civarında büyük hakem hatası yaşandı. Peki kaç hakem ceza kapsamına girdi? Kaç gözlemci dinlendirildi? Şundan emin olabilirsiniz: Testiyi kıranla suyu getiren genelde bir tutuluyor. Kimse birbirini üzmüyor. “Ne yapalım, eldeki malzeme bu” düşüncesiyle... Her hakeme sürekli maç veriliyor. Her gözlemci sürekli maça gidiyor. Hakem hataları yüzünden herkes feryat figan ederken... Hakem camiasında hayat tüm güzelliği ile devam ediyor.





MHK’nin eski bir başkanı çarpıklığı gözler önüne seriyor: “Eskidendi, bir gözlemcinin, bir hakeme kırık not vermesi. Ve de eleştirmesi... Artık pek kalmadı. Çünkü bu camiada herkesin birbirine işi düşüyor. Bugün hakem olan, yarın gözlemci ya da MHK üyesi olabiliyor. Bunu düşünen gözlemci ya da MHK üyesi, karşısındaki hakeme dikkatli davranıyor. Herkes birbirinin gönlünü okşuyor. Zaten hakem ve gözlemci camiasının üst tabakasında en fazla 50-60 kişi bulunuyor. Bu işin baba-oğul ve amca-yeğen muhabbeti var. Hakem olan oğlunun önünü açabilmek için diğer genç hakemlerin önünü tıkama işi var. Bu tıkama işi için özel gözlemcileri titizlikle ayarlama durumu var. Oğlunun yüksek not alabilmesi için eyyamcı gözlemciyi görevlendirme var.”Pek çok kez MHK’de görev yapmış önemli bir isim anlatıyor: “Süper Lig kadrosunda öyle hakemler var ki... Güçleri ve kıdemleriyle çoğu gözlemcinin ipini çekebilir. O bakımdan gözlemciler de dikkatli davranıyor. Kimse kimsenin tavuğuna ‘kışt’ demiyor. Önemli bölümünün bir beklentisi var. Çoğu hakem yarınlarda gözlemci olabilmek ya da MHK’ye girebilmek ister. Keza her gözlemci de konumunu sürdürmek ve de MHK’ye girebilmek ister. Durum böyle olunca yarınlarda bir engel çıkmaması için çoğu gereken neyse onu yapıyor. Gerekirse notlar yüksek tutulur. Hatalar yazılmaz. Pek çok gözlemci görmemezliğe gelir.

NOTLAR NASIL AYARLANIYOR?

Süper Lig’de oynanan pek çok maçın ardından ilgili kişiler arasında telefon trafiği yaşanıyor. Hakem ve de gözlemci, MHK’nin bazı üyelerini arıyor. Girizgah faslının ardından “Ufak tefek hatalar vardı ama” diye bir geçiş yapılıyor. İyi bir diyalogla orta yol bulunuyor. Hatalar sümen altı ediliyor. Kimse üzülmüyor. Gözlemci ve hakem ekibi, iyi not almanın ve vermenin huzuru ile mutlu mesut “Önümüzdeki maçlara bakalım” diyerek yola koyuluyor.

