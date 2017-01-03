03 Ocak 2017 Salı, 09:56:13 | Güncelleme: 10:53:30
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Gözden düşen Yasin’in yanı sıra Tottenham’ın Bruma için yaptığı 20 milyon Euro’luk teklifi değerlendiren Sarı-Kırmızılılar, kanat transferi konusunda gaza bastı.
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PAOK’tan Garry Rodrigues’i renklerine bağlamak isteyen yönetim, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına Hollandalı, G.Saray’da oynamak için kulübüne rest çekip kadro dışı kalmıştı.
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Yöneticilerin Yunan ekibinin istediği 4 milyon Euro’luk bonservis bedelini indirmeye çalıştığı bildirildi.
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Bir yandan da stoper arayışlarını sürdüren Cimbom, Brezilya şampiyonu Palmeiras’ın oyuncusu Vitor Hugo’yu da gündemine aldı.
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Oyuncuyla ilk görüşmeler olumlu geçse de kulübünün 6.5 milyon Euro’luk bonserviste şimdilik indirime gitmemesi transferin önündeki en büyük handikap...
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VİDAL SÜRE İSTEDİ Cimbom’un sağ bek için düşündüğü Barcelonalı yıldız Aleix Vidal, yaşanan son terör saldırısının ardından geri adım attı.
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Sarı-Kırmızılı yönetime mesaj gönderen İspanyol oyuncunun, “En iyi kararı vermek için süreye ihtiyacım var” diyerek biraz daha düşünmek istediği öğrenildi.