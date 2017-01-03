GALATASARAY HABERLERİ
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FUTBOL

Galatasaray'da sıcak saatler!..

03 Ocak 2017 Salı, 09:56:13

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    Gözden düşen Yasin’in yanı sıra Tottenham’ın Bruma için yaptığı 20 milyon Euro’luk teklifi değerlendiren Sarı-Kırmızılılar, kanat transferi konusunda gaza bastı.

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    PAOK’tan Garry Rodrigues’i renklerine bağlamak isteyen yönetim, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına Hollandalı, G.Saray’da oynamak için kulübüne rest çekip kadro dışı kalmıştı.

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    Yöneticilerin Yunan ekibinin istediği 4 milyon Euro’luk bonservis bedelini indirmeye çalıştığı bildirildi.

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