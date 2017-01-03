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Salih Dursun Galatasaray
FUTBOL

G.Saray'da ayrılık resmileşti!

Galatasaray, Salih Dursun için Antalyaspor ile kiralık anlaşmasına varıldığını açıkladı

03 Ocak 2017 Salı, 11:11:27 Güncelleme: 11:13:13

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şeklde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    salih ten iyi hakem olur bence futbolu bırakmalı : )
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