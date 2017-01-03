Kayserispor'da hareketli günler

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Erol Bedir yönetim kurulunu oluşturma çalışmalarını sürdürürken, sarı kırmızılı futbolcular yarın Antalya Belek'de kampa girecek. Genel menajerliğe Ali Reşat Çağan'ı getiren Kayserispor'da teknik direktörlük konusunda Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba ve Sergen Yalçın'ın isimleri geçiyor.

Recep Mamur'un istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Ahmet Yıldız'la yeni başkan adayı Erol Bedir ve genel menajerlik görevine atanan Ali Reşat Çağan bir görüşme yaptı. Daha önce Kayseri Erciyesspor kulübünde başkanlık ve Kayserispor'da yöneticilik görevlerinde bulunan Erol Bedir'in 20 gün içinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Öte yandan, sarı kırmızılı oyuncuların yarın TFF'ye başvurarak serbest kalan Nakoulma dışında tam kadro Antalya Belek Kaya Plaza'da kampa gireceği, öncelikle mukaveledeki ön görülen parası ödenmediği için serbest kalması söz konusu olan Mihaloviç'in sorunun çözüleceği ifade edildi.



Teknik direktörlük konusunda ise, Ertuğrul Sağlam'ın yeniden ikna edilmeye çalışılacağı, olmadığı takdirde Samet Aybaba ve Sergen Yalçın'a teklif götürüleceği bildirildi.