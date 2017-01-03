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Isaac Promise
FUTBOL

Isaac Promise, Giresunspor'da

Karadeniz temsilcisi, Kardemir Karabükspor'un Nijeryalı futbolcusu Promise ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

03 Ocak 2017 Salı, 11:34:59 Güncelleme: 11:35:56

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Kardemir Karabükspor'un Nijeryalı futbolcusu Isaac Promise ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Nijeryalı forvet oyuncusunu 6 aylığına kiraladıklarını belirtti.

Nijeryalı futbolunun, Giresunspor'un başarısına katkı yapacağına inandıkları bir oyuncu olduğunu kaydeden Bozbağ, "Transfer çalışmalarımız devam edecek. İki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Eksikliklerimizi gidermek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

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