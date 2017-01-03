Günün transfer haberleri (3 Ocak 2017)

14 | 30

Türkiye’ye gelmek istemediği için Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa'nın adı son olarak Southampton ile anılmıştı. Ancak İngiliz ekibinin menajeri Claude Puel, iddialarla ilgili olarak, “Açık konuşmak gerekirse şu anda onun maddi koşullarını karşılayamayız. Umarım PSG’de onun değerini anlarlar” diye konuştu. (Fanatik)