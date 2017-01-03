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FUTBOL

Günün transfer haberleri (3 Ocak 2017)

03 Ocak 2017 Salı, 12:43:42

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    PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Galatasaray, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu. (Fanatik)

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    Nijerya basını, Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike'yi, Sunderland’den bonservisini almak istediği Jeremain Lens'in transferinde kullanacağını iddia etti. Haberde, yönetimin Lens için bir miktar para ve Emenike'yi önereceği yazıldı. (Fanatik)

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    Samuel Eto'o için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir haftalık ikinci yarıya hazırlık kampını Antalyaspor ile aynı otelde yapacak. Samuel Eto’o, Antalya kampında Siyah-Beyazlılar’la aynı çatı altında olacak. Başkan Fikret Orman’ın da Antalya kampına en kısa sürede katılıp Eto’o transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenildi. (Fanatik)

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YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    başkan bitir artık su etoyu gozunu seveyim
  • Misafir 42 dakika önce
    hep yurtdışına para yatırıyoruz.bizim futbolculara dönüp bakan bile yok.hep ithalat sıfır ihracat
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