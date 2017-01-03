Günün transfer haberleri (3 Ocak 2017)

03 Ocak 2017 Salı, 12:43:42 | Güncelleme: 13:16:56
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PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Galatasaray, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu. (Fanatik)
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Nijerya basını, Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike'yi, Sunderland’den bonservisini almak istediği Jeremain Lens'in transferinde kullanacağını iddia etti. Haberde, yönetimin Lens için bir miktar para ve Emenike'yi önereceği yazıldı. (Fanatik)
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Samuel Eto'o için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir haftalık ikinci yarıya hazırlık kampını Antalyaspor ile aynı otelde yapacak. Samuel Eto’o, Antalya kampında Siyah-Beyazlılar’la aynı çatı altında olacak. Başkan Fikret Orman’ın da Antalya kampına en kısa sürede katılıp Eto’o transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenildi. (Fanatik)
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Savunma problemini büyük ölçüde çözen Trabzonspor’da artık gündem 10 numara ve forvet. Bordo-Mavililer, Osmanlı’nın yıldızı Ndiaye’ye resmi teklifini yaptı. Transferin bitmesi an meselesi... (Fanatik)
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Ahmet Çalık’ın ardından bir de yabancı stoper transfer etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve bu sezon Manchester City’den Sunderland’e kiralanan Jason Denayer’i yeniden takibe aldı. (Fanatik)
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Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın kadrosunda görmek istediği Memphis Depay, Cesc Fabregas ve Juan Mata ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. (Fanatik)
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Beşiktaş, aradığı stoperi Hırvatistan Ligi’nde buldu. Siyah-Beyazlı yönetim, HNK Rijeka’da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3+1 yıllığına prensipte el sıkıştı. (Fanatik)
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Forvet hattında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor’da bu bölgeye yapılacak transfer için de girişimler devam ediyor. Bordo-Mavilikler, Rodallega ve Niasse için resmi tekliflerini yaptı ve yanıt bekliyor. (Fanatik)
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Milli stoperi Ahmet Çalık’ı Galatasaray’a satmaya hazırlanan Gençlerbirliği, savunmadaki boşluğu Luccas Claro ile dolduracak. (Fanatik)
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Fenerbahçe’de 10 numara transferi için son aday Lucas Lima oldu. İsmi Çin takımlarıyla geçen Santos'un 26 yaşındaki yıldızının menajeri Wagner Ribeiro, “Oyuncum Çin’e gitmeyecek. Kariyerine ya Avrupa’da devam edecek, ya da 1 sezon daha Santos’ta kalacak” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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Oğuzhan Özyakup'un menajeri 10 numara arayan Beşiktaş'a PAOK forması giyen eski Kayserisporlu Diego Biseswar'ı teklif etti. (Fotospor)
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Mehmet Ekici'nin ayrılmasından sonra o bölgeyi toparlayacak isim arayışlarına devam eden Trabzonspor'da isim bolluğu yaşanıyor... Son olarak Botafogo'da oynayan Camilo ismi gündeme gelirken sürpriz isimse Geçen sezon Başakşehir'in Anderlecht'e gönderdiği Senegalli Stephane Badji oldu. (Fotospor)
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Hücum hattına PAOK'tan Garry Rodrigues'i, savunmaya da Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı takviye etmek isteyen Galatasaray, iki oyuncu için de bonservis pazarlığını son aşamaya getirdi. İki oyuncunun transferinin de bu hafta içinde bitmesi ve Antalya kampına katılmaları bekleniyor. (Fanatik)
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Türkiye’ye gelmek istemediği için Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa'nın adı son olarak Southampton ile anılmıştı. Ancak İngiliz ekibinin menajeri Claude Puel, iddialarla ilgili olarak, “Açık konuşmak gerekirse şu anda onun maddi koşullarını karşılayamayız. Umarım PSG’de onun değerini anlarlar” diye konuştu. (Fanatik)
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Kayserispor’da başkanlık koltuğuna Erol Bedir oturmaya hazırlanırken, transfer çalışmaları da hemen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray’a Emrah Başsan için teklif yapacak. (Fanatik)
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Galatasaray’dan Salih Dursun'u alan, bonservisi elinde olan Nakoulma ile görüşen, Monacolu Adam Traore için de nabız yoklayan Antalyaspor, transferde önemli isimlere yönelmeyi sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlılar’a son olarak Ola John ismi önerildi. (Fanatik)
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Aatif’ın Trabzonspor’a gitmek istememesi, Fernandao takasına Advocaat’ın izin vermemesi sonrası Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici için yeni arayışlara girişti. İlk olarak takasta Stoch’u önerecek olan Sarı-Lacivertliler, bu teklif kabul edilmezse mecburen para teklifinde bulunacak. (Fanatik)
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Galatasaray, Arsenal’ın da yakından izlediği Moussa Konate için Sion’la temasa geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konate için 1 milyon euro teklif etti. Sion’un yanıtı bekleniyor. (Fotomaç)
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İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 31 yaşındaki Jesus Navas'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan, İnter ve eski kulübü Sevilla da talip. Manchester City, Navas’ı 20 milyon Euro’ya satmak istiyor. Bu rakam Fenerbahçe için imkansız. Farklı seçenekler masada... (Fotomaç)
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Süper Lig'in ilk yarısında 12 golle en az gol atan iki takımdan birisi olan Trabzonspor'da forvet arayışı sürüyor. Bir golcü önerisi daha geldi. O isim Rostov forması giyen Dimitri Poloz... (Fotomaç)
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Fransız ekibi Lyon'un Galatasaray'a Lionel Carole için 3.5 milyon Euro önereceği iddia edildi. Yönetim ise yedeği bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuyu satıp satmama konusunda kararsız. (Fotomaç)
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Serie A ekiplerinden Palermo ile olan kontratı sezon sonu bitecek olan Robin Quaison ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirtildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor'da orta sahada Mehmet Ekici'den doğacak boşluğu doldurması için düşünülen Ivelin Popov için Spartak Moskova'nın kapısını yeniden çaldı. Yönetim, Rus ekibine önerdiği bonservis teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltirken, Popov'a da 1 milyon 600 bin euro önerildi. (Fotomaç)
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Galatasaray'da yıllardır Eboue dışında Sabri Sarıoğlu'nu kesen bir sağ bek alamayan yönetim, Schalke 04'te forma giyen Junior Caiçara'ya göz dikti. (Fotospor)
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İngilİz The Sun gazetesi, Fenerbahçe için David Ospina iddiasını ortaya attı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel ve kiralık olarak forma giyen Fabiano'nun koruduğu kaleye Ospina isminin geçmesi kafaları karıştırdı. (Fotospor)
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Trabzonspor'un gözden çıkardığı Luis Ibanez'e Kızılyıldız ve Lanuz takımları talip oldu. Bordo-Mavililer'in 1 milyon Euro'ya yakın her türlü teklifi kabul etme noktasında olduğu bildirildi. Fakat iki takımın da Ibanez'i kiralık istediği öğrenildi. (Fotospor)
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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, gündemden bir türlü düşmeyen Ömer Ali Şahiner ile ilgili net konuştu. Şan, "Ömer Ali bizim evladımız, 2-3 milyon euro gibi rakamlara onu satmayı düşünmüyoruz. Onun şu anda fiyatı 5 milyon Euro" diye konuştu. (Fotomaç)
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İspanyol Radio Cadena Ser, Galatasaray'ın kiralık olarak Villarreal'den Cedric Bakambu'yu istediğini iddia etti. (Fotospor)
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Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Serge Akakpo'ya 1. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu talip oldu. (Fotospor)
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Transferde Ukrayna pazarına giren, forvet Seleznyov ile kaleci Rybka’yı kadrosuna katan Karabükspor, bu kez de Romanya’dan iki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Mavi Ateş, Astra’da görev yapan sağ bek Cristian Sapunaru ve 10 numara Budescu ile el sıkıştı. (Fanatik)