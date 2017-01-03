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Beşiktaş salonda çalıştı!

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerinde kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti

03 Ocak 2017 Salı, 14:30:00 Güncelleme: 14:43:30

Siyah-beyazlı takım ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman 2 grup halinde salonda yapıldı, kaleciler antrenman sahasında çalışmalarına devam etti. Futbolcular salonda ısınma ve streching çalışması sonrası çalışmalarını denge ve kuvvet antrenmanı olarak değişmeli olarak tamamladı.

Beşiktaş, kamp hazırlıklarına akşam 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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