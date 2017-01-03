Gaziantepspor, Muhammet Demir'i istiyor!

Liglerde devre arasına girilirken Gaziantepspor'da transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in her açıklamasında ısrarla eksik olan bölgelere transfer istemesi üzerine Gaziantepspor yöneticileri ilk olarak takımın eski futbolcusu Muhammet Demir'e yöneldi. Devre arasında Antalya'da kampta bulunan kırmızı-siyahlı takımın yöneticileri 24 yaşındaki Muhammet Demir'i sezon sonuna kadar kadrolarına katmak istiyor. Gaziantepspor ile Trabzonspor'un anlaşması durumunda genç futbolcu tekrar kırmızı-siyahlı formayı sezon sonuna kadar giyecek.



ANTEP'TEKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

2010-2011 sezonunun devre arasında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet Demir, kaldığı 5 sezon içerisinde 97 lig maçında forma giydi.

Genç futbolcu 97 maçta 31 kez rakip ağları havalandırırken, daha sonra 2016 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekipte bir türlü istenen performansı gösteremeyen Demir, sadece 12 lig maçında forma giydi ve 4 gol atabildi.