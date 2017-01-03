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Luccas Claro
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Gençlerbirliği, Luccas Claro ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü 8. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Luccas Claro ile 2,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı

03 Ocak 2017 Salı, 19:09:26 Güncelleme: 19:12:43

Kırmızı-siyahlı ekip, Coritiba'da forma giyen savunma oyuncusu Luccas Claro'yu renlerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Coritiba'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak.

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