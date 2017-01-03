Gençlerbirliği, Luccas Claro ile anlaştı

Kırmızı-siyahlı ekip, Coritiba'da forma giyen savunma oyuncusu Luccas Claro'yu renlerine bağladı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Coritiba'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti.
Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak.
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