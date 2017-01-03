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Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Tolga Zengin ve Tolgay Arslan antrenmana katılmadı

03 Ocak 2017 Salı, 19:46:04 Güncelleme: 19:48:20

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı takım, günü çift idmanla tamamladı.

Sabah salonda çalışan Beşiktaş'ın akşam idmanı sahada gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam etti. İki grup halinde pas çalışmasıyla süren antrenman, koşuyla sona erdi.

Antrenmana, soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan, katılmadı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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