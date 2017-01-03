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Axel Witsel Çin yolcusu!

Belçikalı futbolcu Axel Witsel, Çin Ligi takımlarından Tianjin Quanjian'a transfer oldu

03 Ocak 2017 Salı, 20:26:53 Güncelleme: 21:14:15

Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Quanjian, Rus kulübü Zenit'in Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kadrosuna kattı.

Başta Juventus olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler aldığı öne sürülen Witsel, teknik direktörlüğünü eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin ekibi Tianjin Quanjian'ı tercih etti.

Zenit'ten yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, Belçika Milli Takımı formasını 80 kez giyen Witsel'in transferi konusunda anlaştı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012'nin eylül ayında, 40 milyon avro karşılığında Benfica'dan gittiği Zenit'te 180 maça çıktı ve 22 gol, 13 asist üretti.

Witsel böylece Oscar ve Carlos Tevez'den sonra bu transfer döneminde Çin'in yolunu tutan 3. yüksek profilli oyuncu oldu.

Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho, Paulinho, Fredy Guarin, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi önemli isimler de Çin liginde top koşturuyor.

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