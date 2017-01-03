Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transfer olması beklenirken; bir flaş açıklama Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dan geldi ve Cavcav, Galatasaray'ın Ahmet Çalık'ı transfer etmeyeceğini açıkladı.

ASpor'a açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Galatasaray ile görüştüm, bu iş bitti; Galatasaray bu transferi yapmayacak. Galatasaray, 3 milyon euro da verse, 4 milyon euro da verse biz Ahmet Çalık'ı İstanbul'da göndermeyeceğiz. Beşiktaş'ın da bu transferde bir isteği yok. Galatasaray bir pazarlık yaptı ancak benim istediğim rakamla uzlaşamadık. Bu transferden ben vazgeçtim" dedi.

Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yönettiği transfer operasyonunda; Özbek, Cavcav ile bir araya gelerek Galatasaray'ın teklifini masanın üzerine koymuştu. Gençlerbirliği'ne 2 milyon euro + bir de futbolcu öneren Galatasaray'ın teklifi, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 4 milyon euroluk transfer talebine takıldı ve Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi iptal oldu.

KOÇ: "KASADA PARAYI GÖRMEDEN İMZALAMAYIZ"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç da, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı İlhan Cavcav ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Ahmet'in transferiyle ilgili geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ödeme şartları konusunda anlaşma sağlayamadık. Biz kasamızda parayı görmeden sözleşme imzalamayız." dedi.

Transfer konusunun henüz tamamen kapanmadığına dikkati çeken Koç, "İlerleyen günlerde bir kez daha görüşülebilir. Bizim talep ettiğimiz ücret belli. Teknik ekibimiz, Ahmet takımda kalacakmış gibi yoluna devam ediyor." diye konuştu.