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Vitor Hugo'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun menajeri transfer konusunda açıklamalarda bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 23:21:04 Güncelleme: 23:24:18

Globo Esporte'ye konuşan menajer Lucas Lages, Vitor Hugo'yu Galatasaray dışında İtalya, Almanya ve Portekiz'den kulüplerin de takip ettiğini ancak kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın kasım ayında Vitor Hugo için kendisine ulaştığını söyleyen Lages, "Çeşitli kulüplerden görüşme teklifi aldık. Bu, Vitor'un ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Ancak değişen bir şey olmadı. Vitor hala Palmeiras'ın oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Palmeiras'la 2021'e kadar sözleşmesi olan Vitor Pereira, bu formayla çıktığı 117 maçta 13 gol atmayı başardı.

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