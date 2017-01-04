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Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi

Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:29:08 Güncelleme: 00:30:54

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi.

Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımları şöyle gerçekleştirildi:

Yönetim Kurulu Asil: Ali Ay (Başkan), Ali Ademoğlu, Galip Sakder, Cem Öztürk, Şükrü Akyollu

Yönetim Kurulu Yedek: Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras

Denetleme Kurulu Asil: Şerif Arı, Sabri Ersavaş

Denetleme Kurulu Yedek: Mesut Moral,Adnan Altınlı

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