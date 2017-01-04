04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:47:18 | Güncelleme: 09:25:19
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe yönetimi bir transferi daha bitirdi...
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İlk olarak teknik direktör Dick Advocaat’ın isteği doğrultusunda Zorya Luhansk takımından Oleksandr Karavayev’in transferini gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, şimdi de Trabzonspor’un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici’yi renklerine kattı.
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Hatırlanacağı gibi yıldız oyuncunun babası Hacı Ekici geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmiş ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme yapmıştı.
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Araya yeni yılın girmesi nedeniyle görüşmeler kısa süreliğine askıya alınırken son pürüzler de yapılan konuşmaların ardından giderildi.
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AATIF DA TRABZON İLE GÖRÜŞTÜ Buna göre Fenerbahçe, Mehmet Ekici’nin transferi için Trabzonspor’a Aatıf ile birlikte 500 bin Euro para verecek.
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Yıldız futbolcuya da yıllık 1.6 milyon Euro’ya yakın para ödeneceği öğrenildi.
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Aatıf’ın da Trabzonspor ile masaya oturduğu ve bir sorunun olmadığı belirtildi.
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Bu gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertli yöneticilerin Mehmet Ekici transferini bugün ya da yarın resmen açıklamaları bekleniyor.