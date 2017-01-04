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FUTBOL

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:47:18

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe yönetimi bir transferi daha bitirdi...

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    İlk olarak teknik direktör Dick Advocaat’ın isteği doğrultusunda Zorya Luhansk takımından Oleksandr Karavayev’in transferini gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, şimdi de Trabzonspor’un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici’yi renklerine kattı. 

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    Hatırlanacağı gibi yıldız oyuncunun babası Hacı Ekici geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmiş ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme yapmıştı.

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