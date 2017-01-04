Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavayev iddialı mesajlar verdi...

Ukrayna basınına konuşan Karavayev, “Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye’ye uçacağım ve sağlık kontrolünden geçeceğim. Jeremain Lens çok hızlı bir oyuncu. İnanılmaz hızı var. Rekabeti seviyorum. Neler olacağını göreceğiz. Kendime güveniyorum. Forma için savaşacağım. Fenerbahçe çok büyük bir geçmişi olan takım. Katıldığı tüm yarışlarda hedefi olan bir takım. Sadece kazanmak istiyor. Benim için önemli bir adım” dedi. Karavayev, “Türkiye’de daha önce oynayan herkes aynı şeyi söyledi. Taraftarların inanılmaz desteğinden bahsettiler. Neredeyse tüm insanların futbol için yaşamasını duymaktan etkilendim. Fenerbahçe’de yeni sezonda sözleşme imzalamak konusunda konuşmak için çok erken. 2017’nin yazına kadar F.Bahçe’nin oyuncusu olacağım. Sonrasına kulüp geleceğime karar verecek” ifadelerini kullandı.

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