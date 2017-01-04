Ver Yusuf'u, al Musa'yı

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde tarih yazan Osmanlıspor’un yıldızılarına göz diken Fırtına, Musa Çağıran ve Badou Ndiaye için Başkent ekibinin kapısını çaldı. Bordo-Mavili yönetim, geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelen deneyimli hocayla bir görüşme gerçekleştirirken; Akçay, Musa’ya karşılık eski öğrencisi Yusuf Erdoğan’ı istedi. Deneyimli teknik adam, Senegalli 10 numara için ise ekstra bonservis bedeli talep ederken, Trabzon ikinci bir teklifle Osmanlı’nın kapısını çalacak. Bordo-Mavililer, Yanal’ın çok istediği Ndiaye için Yusuf artı bir miktar para önerecek.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ