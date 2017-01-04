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Hamit Altıntop
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Hamit Altıntop'a 850 bin Euro ödenecek!

Hamit Altıntop’tan buruk veda... Galatasaray, 4.5 sezon önce Real Madrid’den transfer ettiği tecrübeli oyuncuyla resmen yollarını ayırdı. 1.4 milyon Euro alacağından feragat edip bu sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya kontrat yenileyen Hamit’e 850 bin Euro ödenecek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:54:28 Güncelleme: 09:56:06

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tuzla maçının ardından yönetimle masaya oturup, “Anladım ki artık Galatasaray'a faydalı olabilecek seviyede değilim” diyerek takımdan ayrılmak istediğini bildiren Hamit Altıntop’la yollar resmen ayrıldı.

Sözleşmesinin sona ereceği geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle maça çıkamadan tamamladığı için alacağı 1 milyon 374 bin Euro’dan feragat eden deneyimli oyuncuyla sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya anlaşan Cimbom, 850 bin Euro karşılığında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Öte yandan ilk 11’de maça çıktığında 25 bin Euro kazanan Hamit, alınan her bir puan karşılığında ise 5 bin Euro alıyordu.

TOPLAM MALİYETİ 12.9 MİLYON EURO
Real Madrid’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Hamit, 4.5 sezonda 9.4 milyon Euro kazanıp toplam 12.9 milyon Euro’ya mal oldu. Cimbom’daki ilk sezonunda Schalke’ye attığı golle akıllara kazınan başarılı oyuncu, Hamzaoğlu döneminde 3 kupalı sezonun son bölümünde Melo sakatlanınca üstüne düşeni yapmıştı.

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