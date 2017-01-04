"Serdar Taşçı, Trabzonspor'a imza attı"

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavili takım, Rusya'nın Spartak Moskova takımından Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı transfer etti. Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, 29 yaşındaki oyuncuyla 3.5 senelik anlaşma imzalandı. Trabzonspor, Serdar Taşçı'ya senelik 2.3 milyon Euro ödeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda aldığı kötü sonuçların ardından, ikinci yarıya iyi bir şekilde girmek isteyen Ersun Yalan yönetimindeki Trabzonspor, bu transfer için Rus kulübüne 1 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Kariyerinde Stuttgart, Bayern Münih ve Spartak Moskova gibi kulüplerde oynayan Serdar Taşçı, yeni takımının Antalya'daki kampına katılacak.

Serdar Taşçı, bu sezon Spartak Moskova formasıyla Rusya Ligi'nde 8 maça çıkmıştı.