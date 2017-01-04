Hatem Ben Arfa'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasındaki futbolcu, Paris Saint-Germain'in düzenlediği basın toplantısında kulüpte kalacağını açıkladı. Ben Arfa, zorluklar yaşadığını ama bunun üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti.

Fransız yıldız basın toplantısında, ''Zor zamanlar yaşadım, çünkü oynama şansı bulamıyordum. Hayatta bazı anlar olur ve daha fazla savaşmanız gerekir. Meydan okumanız gerekir. Bu zorlukları kabul edip, savaşmaya devam etmeliyim. Kendime güveniyorum ve savaşmaya devam edeceğim'' açıklamalarında bulundu.

İkinci devre Fransız takımında daha fazla süre alabilmek için takımda kalmaya karar veren Ben Arfa'dan ümidini kesen Fenerbahçe, rotayı diğer alternatiflere çevirdi. Sarı lacivertli takım, devre arası transfer döneminde daha önce Shaktar Donetsk'ten Oleksandr Karavayev'i kiralamıştı.

(Sporx)