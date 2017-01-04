Sneijder'a Çin'den teklif var

Galatasaray'ın 10 numarası, Çin takımlarının radarında! Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, Çin'den iki takımın Sneijder'ı istediğini belirtti. FCINTER1908 sitesine konuşan Albers, ''Çin'den iki takımın Sneijder'ı istediği doğru ama Sneijder'ın Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyor ve takıma henüz resmi bir teklif gelmedi. İki kulüp, sadece ilgilendiklerini açıkladılar ama şu noktada bana herhangi bir teklif gelmedi'' şeklinde konuştu.

Guido Albers, Sneijder'ın serbest kalma opsiyonu hakkında da konuştu. Hollandalı menajer, ''Ocak ayında Wesley takımdan ayrılacak mı bilmiyorum, ne olacağını göreceğiz. Herhangi bir kulüp Wesley Sneijder'ı 7.5 milyon euro bonsevis ücreti karşılığında alabilir. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 7.5 milyon euro.'' dedi.

Hollandalı, Sneijder'ın Galatasaray'da oldukça mutlu olduğunu belirtirken, ''Teklifleri değerlendireceğiz, transfer önerilen şartlara bağlı ama şu an Wesley, Galatasaray ve İstanbul'da çok mutlu. O yüzden, buradan ayrılmak için acele etmemize gerek yok'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)