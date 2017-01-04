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Kasımpaşa'da neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa Antalya'nın Serik İlçesi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:10:21 Güncelleme: 13:11:03

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya kampının bu sabahki bölümünde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas, şut çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Emirhan Emir ise kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı.

Çift kale maçta kaleciler değişimli olarak kaleye geçti. Antrenman sırasında Kasımpaşalı futbolcular neşeli halleriyle dikkati çekti.

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