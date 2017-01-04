Mitrovic Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol AŞ, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sezon başından beri stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Mitrovic, yarın sağlık kontrolünden geçecek ardından da Beşiktaş'ın Antalya kampına katılacak. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanacak.



Mitrovic, Hırvatistan Ligi'nde Rijeka formasıyla bu sezon 25 maçta 2 gol attı.