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Rudy Gestede
FUTBOL

Rudy Gestede Middlesbrough'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough, Beninli forvet Gestede ile 3,5 yıllığına anlaştı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:51:27 Güncelleme: 15:52:26

İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough, 28 yaşındaki golcü futbolcu Rudy Gestede'yi 30 Haziran 2020'ye kadar kadrosuna kattı.

Middlesbrough Kulübünden yapılan açıklamada, Beninli forvet Gestede ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bonservis bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, İngiliz basınında Middlesbrough'un, Aston Villa'ya 6 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Gestede, 2015'te katıldığı Aston Villa ile 55 maça çıkıp, 10 gole imza attı.

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