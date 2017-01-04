Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ‘pazartesi maç oynamama’ resti karşılığını buldu...

Hatırlanacağı gibi HABERTÜRK’ün 30 Aralık’ta duyurduğu haberde Sarı-Lacivertli yöneticilerin ligin ilk yarısında zirve yarışı yapan takımlar arasında pazartesi günü en çok maç oynayan takım oldukları ve bu nedenle de TFF’ye resmi başvuruda bulundukları yer alıyordu.

Bu durum karşısında mali kayba uğradıklarını belirten Fenerbahçe yönetimi, ligin ikinci yarısında da aynı tutumun devam etmesi halinde maça çıkmamanın yanı sıra hukuki yollara başvuracaklarını belirtip TFF’ye rest çekmişti. TFF’nin dün ikinci yarının 5 haftalık bölümünün maç programını açıklamasıyla bu restin karşılık bulduğu ortaya çıktı.

ŞİMDİ DE GALATASARAY'A PAZARTESİ MAÇI YOK!

Buna göre ligin ilk yarısında bir tane bile pazartesi günü maçı oynamayan Beşiktaş ilk 3 haftadaki maçlarını pazartesi günü oynayacak. Buna karşılık F.Bahçe’nin ise 5 haftalık dilimde hiç pazartesi maçı yok. Sarı-Lacivertliler, 1 cumartesi, 4 de pazar günü maç oynayacak. Şampiyonluk yarışı veren G.Saray’ın da bu 5 haftalık bölümde hiç cuma ve pazartesi günü maç yapmaması dikkat çekti.

HABERTÜRK NE DİYORSA O!

Fenerbahçe’nin isyanını, “TFF’ye pazartesi resti” başlığıyla HABERTÜRK Gazetesi 30 Aralık tarihinde okuyucularına duyurmuştu.

İşte Spor Toto Süper Lig’in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları:

17. HAFTA

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18. HAFTA

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19. HAFTA

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)

20. HAFTA

10 Şubat Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Alanya Oba)

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

12 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

21. HAFTA

17 Şubat Cuma:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Bursa Belediye Kadir Has)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya Stadı)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Maçın stadı daha sonra açıklanacak)

27-28 MAYIS'TA BİTECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacağı belirtildi. Karşılaşmaların, 27 ve 28 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle sona ereceği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların dikkate alınarak ikinci devredeki Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılamalarının tamamının açıklanmadığı aktarıldı.

Bu üç ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler göz önüne alınarak ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programının ilan edileceği kaydedildi.