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Yılın Afrikalı futbolcusu için 3 aday

CAF, 2016 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu için Gabonlu Aubameyang, Cezayirli Mahrez ve Senegalli Mane'yi aday gösterdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:51:56 Güncelleme: 16:53:02

Afrika Futbol Konfederasyonu 2016 yılının en iyi futbolcusuna Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez ve Sadio Mane'yi aday gösterdi.

CAF'tan yapılan açıklamada, 25. kez verilecek yılın Afrikalı futbolcusu ödülüne Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Leicester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez ve Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane'nin aday gösterildiği bildirildi.

İlk kez 1992'de verilmeye başlanan ödülü bugüne kadar 15 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü 4 kezle en fazla Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure elde etti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba'nın 2 kez sahip olduğu ödülü, 2015'te Pierre-Emerick Aubameyang kazanmıştı.

Yılın Afrikalı futbolcusu ödülü, yarın Nijerya'nın başkenti Abuja'da açıklanacak.

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