SAMSUNSPOR HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Rüştü Araboğlu
FUTBOL

Samsunspor, transfer tahtasının açılmasını bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, transfer tahtasının açılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:18:24 Güncelleme: 17:19:06

Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, kulübe FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının bittiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da eski futbolcuların alacakları nedeniyle transfer tahtalarını kapattığına işaret eden Araboğlu, "Yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacımız var. Bu parayı bulup, transfer tahtasının açılması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Başkanımız Erkurt Tutu, tahtanın açılması için Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Bugün yaptığımız görüşmeler sonucunda tahtanın açılması için ilerleme katettik." ifadelerini kullandı.

Araboğlu, yarın transfer tahtasının açılması konusunun netleşmesini beklediklerini dile getirerek, tahtanın açılmasının ardından görüştükleri oyunculara hemen imzayı attıracaklarını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

'Kapıcı Cafer'in kızı da ünlüymüş...
Mustafa Topaloğlu: Yüzüğümün eşime gözüne gelmesi talihsizlik
MAGAZİN

"Yüzüğümün eşime gözüne gelmesi talihsizlik"
Mehmet Akbay ile Didem Özfiliz evlendi
MAGAZİN

Gezegen Mehmet evlendi
Nurgül Yeşilçay'a Dubai'den ödül
MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'a büyük onur