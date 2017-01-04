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Chapecoense
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Chapecoense sahaya indi

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense, ilk antrenmanını yaptı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:09:34 Güncelleme: 18:11:33

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, yeni sezon hazırlıkları için uzun bir aranın ardından sahaya indi.

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını yaptı.

Kazanın ardından 35 gün sonra yeniden yeşil sahalara dönen Chapecoense, 26 Ocak'ta ilk lig maçında Joinville takımını ağırlayacak.

Yeniden yapılanma çerçevesinde Brezilyalı futbolcular Douglas Grolli, Nadson ve Rossi'yi kadrosuna katan Chapecoense'nin futbol direktörü Rui Costa, 20 oyuncu daha transfer edeceklerini açıklamıştı.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.

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